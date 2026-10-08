Por hasta 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas.

Para este jueves 8 de octubre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Recoleta y Talagante.





Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 8 de octubre

Talagante: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del jueves 8 de octubre.