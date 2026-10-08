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Por hasta 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas. 

Para este jueves 8 de octubre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Recoleta y Talagante. 

Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 8 de octubre

  • Talagante: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del jueves 8 de octubre.
  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 8 de octubre hasta las 06:00 del viernes 9.
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