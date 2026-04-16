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Por hasta 12 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por hasta 12 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Ñuñoa, San Bernardo y Puente Alto. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del jueves 16 de abril hasta las 03:00 del viernes 17.
  • San Bernardo: Desde las 21:00 horas del jueves 16 de abril hasta las 07:00 del viernes 17.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 16 de abril.
  • San Bernardo: Desde las 15:30 horas del jueves 16 de abril hasta las 02:30 del viernes 17.
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