Por hasta 12 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por hasta 12 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Ñuñoa, San Bernardo y Puente Alto.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del jueves 16 de abril hasta las 03:00 del viernes 17.

San Bernardo: Desde las 21:00 horas del jueves 16 de abril hasta las 07:00 del viernes 17.

Puente Alto: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 16 de abril.