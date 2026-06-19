¿Le pides consejos financieros a la IA? Estos son los datos que nunca debes entregar a un chatbot

Si una persona revela dónde tiene cuenta, cuánto debe o con qué banco opera, esos datos pueden ser usados después para hacer más creíble un correo falso, una llamada de suplantación o un mensaje de WhatsApp fraudulento.

Cada vez más personas están usando herramientas de inteligencia artificial para ordenar deudas, entender créditos, comparar alternativas de ahorro o resolver dudas sobre inversiones.

Pero aunque estas plataformas pueden ser útiles para explicar conceptos o simular escenarios, expertos advierten que también pueden abrir riesgos de privacidad, ciberseguridad y fraude si los usuarios entregan información sensible.

El tema toma fuerza en un contexto donde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha emitido durante 2026 distintas alertas por plataformas, aplicaciones y entidades que no están autorizadas para prestar servicios financieros regulados en Chile.

Lo que sí puedes preguntarle a una IA

Puedes usarla para consultas generales como “cómo comparar dos créditos” , “cómo se calcula una cuota mensual”, “qué significa refinanciar una deuda”, “cómo ordenar un presupuesto” o “qué debo preguntar antes de pedir un crédito”.

También sirve trabajar con montos aproximados o rangos, sin entregar datos exactos ni identificadores personales. Para César Alcacibar, experto líder en ciberseguridad y fundador de vZion Cloud, el fenómeno responde a una mezcla de acceso, inmediatez y cambio en los hábitos digitales.

“Hoy una persona puede hacer una pregunta compleja sobre finanzas personales en lenguaje cotidiano y recibir una explicación clara, contextualizada y disponible las 24 horas. La IA está llenando un vacío de orientación, especialmente para quienes no tienen acceso a asesoría financiera profesional”, señala.





Los datos que nunca deberías ingresar

RUT, claves bancarias, número de cuenta, saldo exacto, tarjetas, banco, deudas específicas, cartolas o capturas del homebanking son antecedentes que no deberían ingresarse en plataformas abiertas o no verificadas .

“Cuando un usuario comparte estos datos, está entregando información que puede ser almacenada, procesada o, en el peor escenario, expuesta si la plataforma no cuenta con estándares adecuados de seguridad”, advierte Alcacibar.

Tampoco autorices el acceso a tus cuentas desde una plataforma que no sea oficial, verificable y regulada.

Señales de alerta antes de confiar

Desconfía si una plataforma promete ganancias garantizadas, rentabilidades extraordinarias, créditos inmediatos sin evaluación, inversiones exclusivas o presión para transferir rápido.

También es una alerta si no identifica claramente a la empresa responsable, no tiene política de privacidad, usa dominios extraños o imita el nombre de una marca conocida.

“Cuando hablamos de finanzas personales, la IA puede ser una excelente herramienta para ordenar el pensamiento, pero no debe ser tratada como un oráculo“, agregó Alcacibar.

Las decisiones importantes, especialmente aquellas que involucran montos significativos o instrumentos complejos, deben validarse con asesores humanos regulados o con instituciones financieras formales”, concluyó.