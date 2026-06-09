Fondo Crece 2026: Pymes y Cooperativas pueden obtener $5 millones de financiamiento

Este beneficio, dirigido por Sercotec, ofrece este importante monto para inversiones y mejoras en gestión empresarial.

Ya se encuentran abiertas las postulaciones al Fondo Crece de SERCOTEC, el cual está destinado a pymes y cooperativas que quieran potenciar su crecimiento y consolidar acceso a nuevos negocios.

Esto se hace a través de la entrega de un subsidio no reembolsable para emprendedores y microempresas que buscan impulsar su desarrollo con apoyo económico estatal.

Este beneficio, dirigido por Sercotec, ofrece hasta $5 millones para inversiones y mejoras en gestión empresarial.





Requisitos para acceder al Fondo Crece 2026

Empresarios individuales : Personas naturales o jurídicas con inicio de actividades en primera categoría ante el SII, cuyas ventas anuales netas oscilen entre 200 y 25.000 UF

: Personas naturales o jurídicas con inicio de actividades en primera categoría ante el SII, cuyas ventas anuales netas oscilen entre 200 y 25.000 UF Cooperativas: Organizaciones con inicio de actividades en primera categoría, donde el promedio de ventas por asociado sea inferior a 25.000 UF (exceptuando cooperativas financieras, sociedades de hecho y comunidades hereditarias)

Quienes resulten beneficiados por este fondo concursable, deberán acreditar la aprobación previa de tres cursos gratuitos del Portal de Capacitación Virtual de Sercotec.

Se recomienda revisarlos acá y finalizarlos antes del cierre de la convocatoria, de esta manera, si tu empresa resulta seleccionada ya tendrás este requisito cumplido al momento de la formalización.

¿Cuáles son los montos del subsidio Fondo Crece?

El apoyo financiero contempla hasta $5.000.000 para cada proyecto seleccionado, distribuidos de la siguiente forma:

Hasta $4.000.000 destinados específicamente a inversiones

Un máximo de $1.000.000 para acciones de gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica, marketing)

Es importante destacar que este subsidio no cubre el IVA ni otros impuestos, siendo responsabilidad de cada beneficiario asumir estos costos adicionales.

Los interesados podrán iniciar y enviar su postulación con extensión hasta el 11 de Junio del 2026 a las 15:00 horas.

Paso a paso de la postulación al Fondo Crece

Para participar en esta convocatoria, los interesados deben seguir estos pasos fundamentales: