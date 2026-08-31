Enel anuncia cortes de luz en 12 comunas de Santiago: Horarios y zonas afectadas

La compañía detalló cuáles son las zonas que se verán afectadas por interrupciones en el suministro eléctrico.

Enel dio a conocer las zonas específicas de la región Metropolitana que sufrirán cortes de luz este martes 1 de septiembre.

A través de su plataforma, la compañía dio a conocer el detalle de las comunas que mantendrán interrupciones de suministro para esta semana, concretamente para el primer día del mes de septiembre.

Se trata de sectores de las comunas de Huechuraba, Vitacura, Independencia, Providencia, Las Condes, Peñalolén, Lo Prado, Pudahuel, Maipú, Macul, La Cisterna y San Ramón.





Cortes de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana: Estos son los sectores afectados y horarios

Huechuraba, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Vitacura, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Independencia, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Independencia, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Providencia, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Las Condes, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Las Condes, entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Providencia, entre las 11:00 y las 13:00 horas.

Peñalolén, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Lo Prado/Pudahuel, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Macul, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La Cisterna, entre las 09:30 y las 15:30 horas.