¿Descuento real o inflado? Trucos para comprar bien en el CyberMonday

Antes de hacer click en un producto, revisa estos consejos para identificar ofertas reales y evitar pagar de más durante el CyberMonday 2026.

El CyberMonday 2026 comienza este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7 del mismo mes. Durante estas jornadas, más de 500 marcas participarán de la iniciativa con ofertas y descuentos en distintas categorías.

El evento puede ser una oportunidad para encontrar buenos precios, pero antes de dejarse llevar por un porcentaje de descuento, es importante revisar si la oferta realmente representa un ahorro.

¿Se trata de un descuento real o un precio inflado?

No basta con mirar el precio anterior que aparece tachado. Antes de realizar una compra, hay algunos puntos que puedes revisar para determinar si estás frente a una oferta conveniente:

Revisa cuánto costaba el producto antes del CyberMonday: compara su valor actual con el precio que tenía en los días o semanas previas.

compara su valor actual con el precio que tenía en los días o semanas previas. Consulta el historial de precios: antes de comprar, puedes buscar el producto en plataformas como Knasta para revisar cómo ha variado su valor durante los últimos meses. Así podrás comprobar si efectivamente bajó de precio o si el valor anterior fue aumentado antes del evento.

antes de comprar, puedes buscar el producto en plataformas como Knasta para revisar cómo ha variado su valor durante los últimos meses. Así podrás comprobar si efectivamente bajó de precio o si el valor anterior fue aumentado antes del evento. Compara en otras tiendas: busca el mismo producto en distintos comercios para comprobar si el precio ofrecido durante el CyberMonday es realmente competitivo.

busca el mismo producto en distintos comercios para comprobar si el precio ofrecido durante el CyberMonday es realmente competitivo. Verifica que sea exactamente el mismo producto: fíjate en el modelo, capacidad, tamaño, versión y otras características, ya que pequeñas diferencias pueden modificar el precio.

fíjate en el modelo, capacidad, tamaño, versión y otras características, ya que pequeñas diferencias pueden modificar el precio. Revisa las condiciones de la oferta: Revisa siempre los términos y condiciones de los descuentos, como fechas de vigencia, productos excluidos y políticas de devolución.

Comparar precios y revisar las condiciones antes de pagar puede marcar la diferencia entre aprovechar una verdadera oferta y terminar pagando de más.