 Corte de agua afecta a comuna de la Región Metropolitana: revisa la hora de reposición - Chilevisión
Minuto a minuto
Trama bielorrusa: Corte Suprema acoge querella contra Ángela Vivanco y abre camino a su formalización Taco kilométrico impide retiro de escombros en Biobío: autoridades anuncian medidas de orden vial Perdieron anillos, el vestido y su casa: La historia de los novios afectados por incendio a días de su boda Chilevisión se suma a transmisión solidaria "Unidos por Ñuble y Biobío": Revisa acá fecha y horarios Familia confirma muerte de José Ignacio Rodríguez, joven con autismo que estuvo desaparecido en Ñuble
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/01/2026 17:03

Corte de agua afecta a comuna de la Región Metropolitana: revisa la hora de reposición

A través de su plataforma web, la empresa Aguas Andina informó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina informó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro de agua potable. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 15:40 horas en la comuna de Peñalolén

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en sector de Santiago 

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: sábado 24 de enero a las 21:40 horas.
  • Área afectada:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble

De acuerdo a información confirmada por la Fiscalía de Ñuble, el cadáver fue encontrado a 800 metros del domicilio de donde desapareció José Ignacio Rodríguez el pasado 8 de enero.

24/01/2026

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

24/01/2026

Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

24/01/2026

“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

24/01/2026