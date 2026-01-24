Corte de agua afecta a comuna de la Región Metropolitana: revisa la hora de reposición - Chilevisión

A través de su plataforma web, la empresa Aguas Andina informó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina informó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro de agua potable.

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 15:40 horas en la comuna de Peñalolén.

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición.

Reportan corte de agua en sector de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: