Cámara aprueba reajuste de diversos bonos: Revisa cuáles son y cuánto subiría el beneficio en 2026

El proyecto pasará al Senado luego que la Comisión de Hacienda despachara la propuesta con las indicaciones planteadas por el Ejecutivo.

Listo para pasar al Senado, donde continuará su tramitación legislativa, quedó el proyecto que define un reajuste del ingreso mínimo mensual, así como de diversos beneficios que entrega el Estado.

La iniciativa recibió luz verde con 91 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones con el respaldo de Libertarios y el Partido de la Gente, mientras que en la oposición votaron en contra desde el Partido Radical hasta el Partido Comunista.

En un principio el Ejecutivo propuso subir el ingreso mínimo desde $539.000 a $546.546 bruto, es decir, un incremento de $7.546. Sin embargo, durante el debate legislativo se acordó un reajuste mayor, equivalente a un 2,7%.

Los subdios cuyos montos subirán en 2026

De acuerdo a lo informado por la Cámara, el proyecto también tuvo el visto bueno para reajustar los montos de distintos subsidios. Estos son:

Asignación Familiar

Asignación maternal

Ambos subsidios, que el Estado entrega durante todo el año, forman parte del Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF).





Estos son los nuevos montos aprobados

En detalle, el proyecto considera las siguientes cifras ajustadas para las asignaciones familiares y maternales del Sistema único de Prestaciones Familiares (SUF):

$22.601 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039.

$13.870 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990.

$4.382 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539.

El subsidio familiar, en tanto, quedó fijado en $22.601 para el año 2026.

Ahora falta que la sala del Senado vote los nuevos montos, los que han sido criticados por no ajutarse al aumento en el costo de la vida derivada tras el alza en el valor de los combtustibles.