Con subsidio de $30 millones: Requisitos y postulación al DS49 para Construcción en sitio propio

Este beneficio brinda la oportunidad a familias de construir su vivienda sin la necesidad de recurrir a un crédito hipotecario. Revisa a continuación todos los detalles.

El ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una serie de beneficios destinados a cumplir el sueño de la casa propia y uno de ellos es Subsidio DS49 para Construcción de vivienda en Sitio Propio, Densificación Predial y Pequeño Condominio, incluyendo el procedimiento de Autoconstrucción Asistida.

Este beneficio brinda la oportunidad a familias que, no poseen vivienda y se encuentran en situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional, de construir su vivienda sin la necesidad de recurrir a un crédito hipotecario.

Esta ayuda estatal se compone de un subsidio base y aportes adicionales, los cuales varían según la ubicación geográfica de la vivienda, las características específicas del proyecto y las condiciones particulares de la familia beneficiada.





Montos del Subsidio DS49 Construcción de Vivienda

Monto Modalidad Construcción Sitio Propio



Subsidio Base 740 UF ($30.166.817)

Requisitos al Subsidio DS49 Construcción Sitio Propio

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva (emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por Policía de Investigaciones de Chile).

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 40% más vulnerable de la población.

Acreditar en el RSH un grupo familiar. No pueden postular personas solas (familias unipersonales) excepto los Adultos Mayores, viudos/as o aquellas que tengan un grado de discapacidad (acreditada ante el COMPIN), calidad de indígenas o sean reconocidas en el Informe Valech.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre del postulante y tener en ella un ahorro mínimo de 10 UF ($407.659). El ahorro debe estar depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior al ingreso de los antecedentes para la postulación del grupo organizado al Sistema Informático.

¿Cómo postular al Subsidio DS49 Construcción Sitio Propio?

Postulación Individual: