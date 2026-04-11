Bono de Reconocimiento aumenta monto de pensión: Revisa acá qué es y cómo acceder al beneficio

El Bono de Reconocimiento es un documento que permite sumar dinero a la cuenta de capitalización individual, aumentando los ahorros acumulados para el momento de pensionarse.

El Bono de Reconocimiento es un documento que representa los períodos de cotizaciones que un trabajador o trabajadora, incorporado al actual sistema previsional de las AFP, haya registrado en las cajas de previsión del antiguo régimen.

Este beneficio se suma a la Cuenta de Capitalización Individual para agregar ese monto a los ahorros acumulados en la pensión.

Cabe mencionar que el Bono de Reconocimiento lo entrega el IPS, Capredena o Dipreca, “según la caja del antiguo sistema previsional en la que imponías antes de cambiarte al actual Sistema de Pensiones”.





¿Quiénes pueden acceder al Bono de Reconocimiento?

De acuerdo a lo comunicado por ChileAtiende, podrán acceder a este bono quienes hayan tenido imposiciones en las siguientes ex cajas:

Empart : Caja de Previsión de Empleado Particulares.

: Caja de Previsión de Empleado Particulares. CBP : Caja Bancaria de Pensiones.

: Caja Bancaria de Pensiones. Caprebech : Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado.

: Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado. Capremer : Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados).

: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados). Triomar : Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios).

: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios). Caprehina : Caja de Previsión de la Hípica Nacional.

: Caja de Previsión de la Hípica Nacional. SSS : Servicio Seguro Social.

: Servicio Seguro Social. Capremos EE : Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados).

: Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados). Capremos OO : Caja de Previsión de la empresa EMOS (obreros).

: Caja de Previsión de la empresa EMOS (obreros). Caja Ferro : Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado.

: Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado. Canaempu PUB : Caja Nacional de Empleados (sección públicos).

: Caja Nacional de Empleados (sección públicos). Canaempu PERIO : Caja Nacional de Empleados (sección periodistas).

: Caja Nacional de Empleados (sección periodistas). Capremusa : Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago.

: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago. Camuval : Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso.

: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso. Capremur : Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República.

: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República. Capresomu : Caja de Previsión de los Obreros Municipales.

: Caja de Previsión de los Obreros Municipales. Caja Salitre : Caja de Previsión de los Empleados del Salitre.

: Caja de Previsión de los Empleados del Salitre. SPCCU : Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE.

: Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE. Capregil : Caja de Previsión Gildemeister.

: Caja de Previsión Gildemeister. Serehoch : Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks.

: Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks. Sepregas: Sección de Previsión de Empleados de la CIA de Gas de Santiago.

¿Cuáles son los requisitos para optar al Bono?

Los requisitos contemplan contar con al menos 12 cotizaciones mensuales en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

Si no lo cumple, debe registrar, a lo menos, una cotización en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1 de julio de 1979 y el mes anterior a la fecha de afiliación al sistema de AFP.

¿Cómo se hace el cálculo del bono?

El cálculo del monto que aporta el Bono de Reconocimiento se realiza mediante una fórmula matemática, según datos y factores predeterminados que genera un resultado denominado “valor nominal” (a la fecha de tu afiliación).

El valor del bono se reajusta anualmente, según IPC, y obtienes un interés del 4 % al año, monto que se capitaliza desde la fecha de ingreso a una AFP.