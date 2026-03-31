Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 1 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Florida, San Miguel y Santiago.

Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este miércoles 1 de abril

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.