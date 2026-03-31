Anuncian cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 1 de abril.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Florida, San Miguel y Santiago.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este miércoles 1 de abril
- Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.