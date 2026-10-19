Abren postulaciones a salas cuna y jardines infantiles gratuitos: Así puedes pedir un cupo

Revisa quiénes pueden postular a salas cuna y jardines infantiles gratuitos, cómo realizar el trámite y cuáles son las fechas clave para conocer los resultados y formalizar la matrícula.

Las familias que buscan un cupo para sus hijos en jardines infantiles y salas cuna de Fundación Integra y Junji podrán participar en el proceso de admisión para el Año Parvulario 2027.

La postulación masiva comienza este lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.El trámite está dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niños y niñas que necesiten acceder a educación parvularia.

Para realizarlo, deberán completar el formulario habilitado por la institución y entregar los antecedentes solicitados durante el proceso.

¿Quiénes pueden postular a los jardines infantiles y salas cuna de Integra?

De acuerdo con la información publicada por ChileAtiende, pueden acceder a la educación parvularia gratuita de Fundación Integra los niños y niñas que tengan desde 85 días hasta 4 años, 11 meses y 29 días al 31 de marzo del año en que ingresarán al establecimiento.

La institución cuenta con más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles distribuidos a lo largo del país, con espacios educativos orientados al aprendizaje y desarrollo integral durante la primera infancia.

Además, sus establecimientos entregan alimentación durante la jornada, que contempla desayuno, almuerzo, once y colación en los casos en que existe extensión horaria.

¿Cómo postular a una sala cuna o jardín infantil de Integra?

Las familias interesadas deberán ingresar al sitio web de Fundación Integra y completar el formulario de postulación habilitado para el Año Parvulario 2027.

Puedes acceder directamente a través de este enlace o haciendo clic en la imagen posterior.

Para realizar el trámite en línea, basta con contar con los datos de identificación del niño o niña. En el caso de menores extranjeros que no tengan RUN chileno, es posible efectuar la inscripción mediante un número interno, presentando antecedentes que permitan acreditar su identidad y fecha de nacimiento.En ese paso no existe un límite en la cantidad de establecimientos a los que se puede postular. Por ello, las familias pueden seleccionar distintas alternativas considerando la cercanía con el hogar o el lugar de trabajo, el proyecto educativo y las necesidades de cuidado de cada niño o niña.

Documentos requeridos para la matrícula

Aunque para completar la postulación en línea solo se requieren los datos del niño o niña, una vez asignado el cupo será necesario acudir al establecimiento para formalizar la matrícula y presentar los documentos correspondientes.

En el caso de niños y niñas extranjeros, también pueden requerirse documentos de identificación, como pasaporte, cédula de identidad o certificado de nacimiento del país de origen, según su situación.

Entre los antecedentes que pueden solicitarse se encuentran:

Certificado de nacimiento del niño o niña para la Asignación Familiar.

Carné o cuaderno de control de salud.

Cartola Hogar o solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares, cuando corresponda.

Certificados que acrediten la pertenencia al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o la participación en el programa Mujeres Jefas de Hogar, cuando sea pertinente.

Antecedentes judiciales relacionados con medidas de protección, si corresponde.

Certificados médicos para acreditar necesidades especiales de apoyo o alimentación.

Calendario de postulación a jardines infantiles Integra 2027