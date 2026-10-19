Mujer lleva más de 10 días desaparecida tras viajar a la playa: Hallan pistas clave en Santo Domingo

El último contacto de María Soledad Baasch con su círculo cercano ocurrió el pasado 8 de octubre, jornada en que arrendó un vehículo en Santiago para trasladarse hasta el sector de Santa María del Mar, en la comuna de Santo Domingo.

Una intensa búsqueda se desarrolla en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso, para dar con el paradero de María Soledad Baasch, una mujer de 60 años que permanece desaparecida desde hace 11 días, luego de viajar desde la región Metropolitana hasta el litoral central.

El último contacto de la mujer con su círculo cercano ocurrió el pasado 8 de octubre, jornada en que arrendó un vehículo en Santiago para trasladarse hasta el sector de Santa María del Mar.

Las diligencias permitieron establecer que la mujer llegó hasta las inmediaciones de un condominio donde funciona un restaurante de pizzas. En ese lugar fue encontrado, casi una semana después, el automóvil que había arrendado , estacionado aparentemente de manera voluntaria.

Encuentran celular y pertenencias de mujer desaparecida

Uno de los antecedentes relevantes de la investigación es el hallazgo de diversas pertenencias de María Soledad, entre ellas su teléfono celular, prendas de vestir, lentes y tarjetas, según informó la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, los registros de cámaras de seguridad permitieron situar a la mujer en el sector durante la tarde del 8 de octubre.

“Por diligencias investigativas que se han realizado, tenemos posicionada a la mujer entrando en la playa Santa María el día 8 de octubre en horas de la tarde. Es por eso que los esfuerzos de búsqueda se concentran en esta zona “, señaló subprefecto Tatiana García-Huidobro, jefa de Brigada de Ubicación de Personas de la PDI.

Por ahora, continúan revisando las grabaciones de seguridad del restaurante y del condominio para reconstruir los últimos movimientos de la mujer y determinar las circunstancias de su desaparición.