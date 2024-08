Yuyuniz Navas sacó las garras por Antonia tras ser cuestionada por ingresar juntas a Gran Hermano - Chilevisión

El panelista Sergio Rojas opinó sobre la idea de que entrara madre e hija a la casa más famosa del mundo, lo que molestó a la hija de Eli de Caso,

La ex participante de Gran Hermano Chile, Yuyuniz Navas, acaba de vivir un tenso momento en vivo luego de se opinara sobre su decisión de entrar al reality show junto a su hija, Antonia Casanova.

Al parecer, a la hija de Eli de Caso no le gustó que el animador de televisión, Sergio Rojas, cuestionara esta decisión, pues ambos terminaron en una acalorada discusión que terminó haciéndose viral en las redes sociales.

La acalorada pelea de Yuyuniz Navas y Sergio Rojas

En un reciente capítulo del programa Que te lo digo, Yuyuniz fue invitada al panel para conversar sobre su paso por la casa más famosa del mundo, pero al momento en que Sergio opinó sobre la idea de "madre e hija", la mamá de Antonia se molestó.

"Me pongo así, brava, si me tocan a mi hija y van a encontrar una leona", comentó la ex jugadora respecto a los conflictos dentro de GH, a lo que el panelista del programa le respondió: "Entonces no entres con tu hija a un reality".

Con molestia, Yuyuniz le contestó: "Entonces no me vengas a decir tú lo que yo tengo que hacer". A medida que subía el tono de la conversación, Rojas le aseguró que ella entró "con su talón de Aquiles" al programa.

"Tú no eres quién para darme ningún consejo ni nada (...) Por favor, respétame. Son mis decisiones y mis elecciones", dijo la mamá de Antonia, a pesar de que el panel le aseguró que ella podía hacer lo que quería.

En la misma línea, Navas siguió discutiendo mientras encaraba a Sergio. "Estás confundiendo a la gente", declaró, agregado que "esa es tú opinión y tú percepción. ¿Por qué va a ser atacada?".

Para cerrar la discusión, el panelista le indicó que al ser un reality show, era algo que se podía dar. "¿Por qué yo voy a entrar con esa mente negativa?", cuestionó Yuyuniz Navas.