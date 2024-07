“Lo encuentro patético”: El cara a cara de Yuyuniz Navas y Seba Ramírez tras comentario sobre Antonia Casanova - Chilevisión

Mientras estaban en la cocina de Gran Hermano Chile, el preparador físico interpeló a su compañera preguntando si lo prefería a él o a Waldo como yerno. La actriz respondió y afirmó que su hija "no se enamora de cualquiera".

Una honesta conversación tuvieron Yuyuniz Navas y Sebastián Ramírez en la cocina de Gran Hermano Chile. ¿El tema de conversación? La hija de la primera y jugadora del reality show, Antonia Casanova.

"¿Waldo o Íñigo de yerno? ¿A cuál prefieres? No le mienta a un mentiroso, llegó el momento", comenzó diciendo el oriundo de Melipilla, en un intento de poner en aprietos a su compañera.

Antes que la actriz respondiera, lanzó otras preguntas, tales como "¿soy del gusto de la Antonia o no?", aunque aclaró que no era de su gusto. "La Antonia no me gusta, la encuentro chica".

"Jamás me la he joteado, no lo voy a hacer, lo encuentro patético", recalcó Ramírez, haciendo hincapié en que él tiene 37 años y ella 23. "Sí, estás muy mayor para mi niña", respondió por su parte Yuyuniz.

En un honesto cara a cara, la panelista de televisión llenó de halagos al productor de eventos y a otros compañeros de encierro. "Yo encuentro que los dos están guapos (él y Waldo), son caballeros, buenos partidos. Encuentro que Yuhui es muy buenmozo", afirmó.

Eso sí, antes de concluir el tema, lanzó una advertencia y dejó en claro que no se entrometerá en los asuntos de su hija. "Le tiene que gustar a ella. Me interesa que sea buen cabro, que sea sano. A ella no le gusta cualquiera y no es enamoradiza", cerró.

Mira el momento a continuación: