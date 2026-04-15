“¡Vuelve a hacer Video Loco!”: La feroz pelea entre “Checho” Hirane y Gaspar Rivas que encendió las redes sociales

Todo comenzó cuando ambos estaban manteniendo una conversación muy elevada de tono y el conductor radial criticó al exdiputado apuntando a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Una feroz discusión se produjo este martes en un nuevo programa de “Sin Filtros”, la cual protagonizaron “Checho” Hirane y Gaspar Rivas.

Todo comenzó cuando ambos estaban manteniendo una conversación muy elevada de tono y el conductor radial criticó al exdiputado, señalando que traicionó a su sector para poder llegar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Ahí, Rivas se desmarcó de esa acusación y afirmó que no es derecha para luego y en forma despectiva, señalarle a Hirane que vuelva a hacer “Video Loco”, recordado programa de humor de la década del 90.





La feroz pelea de “Checho” Hirane y Gaspar Rivas

Checho Hirane: ¿Te ofrecieron un cargo por esa votación? Porque tú siempre negocias tus cargos por votación. Traicionaste a tu sector y votaste por el Partido Comunista para que te dieran la vicepresidencia.

Gaspar Rivas: Yo no soy de derecha, vuelve a hacer Video Loco, entiende, no soy de derecha.

Checho Hirane: Lo tuyo es el ejemplo del peor político en Chile.

Gaspar Rivas: Entiende, no soy de derecha.

Checho Hirane: Traicionaste a tu sector votando por una comunista para que te dieran un puesto de vicepresidente, eres la vergüenza de la política chilena.

Gaspar Rivas: Qué me importa a mí lo que digas vo’. Vuelve a hacer Video Loco.

Checho Hirane: El programa más visto de Chile y lo voy a volver a hacer. Yo he tenido éxito propio sin traicionar jamás a mi gente.

Gaspar Rivas: Metete en la cabeza que soy de derecha. Me limpio el culo con la derecha y me limpio el culo con la izquierda, con Allende y con Pinochet.

El momento de la pelea fue subido por el programa a la red social X, generando una ola de comentarios.