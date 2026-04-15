Programas Programación Señal en vivo
/

“¡Vuelve a hacer Video Loco!”: La feroz pelea entre “Checho” Hirane y Gaspar Rivas que encendió las redes sociales

Todo comenzó cuando ambos estaban manteniendo una conversación muy elevada de tono y el conductor radial criticó al exdiputado apuntando a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Una feroz discusión se produjo este martes en un nuevo programa de “Sin Filtros”, la cual protagonizaron “Checho” Hirane y Gaspar Rivas.

Todo comenzó cuando ambos estaban manteniendo una conversación muy elevada de tono y el conductor radial criticó al exdiputado, señalando que traicionó a su sector para poder llegar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Ahí, Rivas se desmarcó de esa acusación y afirmó que no es derecha para luego y en forma despectiva, señalarle a Hirane que vuelva a hacer “Video Loco”, recordado programa de humor de la década del 90.

La feroz pelea de “Checho” Hirane y Gaspar Rivas

Checho Hirane: ¿Te ofrecieron un cargo por esa votación? Porque tú siempre negocias tus cargos por votación. Traicionaste a tu sector y votaste por el Partido Comunista para que te dieran la vicepresidencia.

Gaspar Rivas: Yo no soy de derecha, vuelve a hacer Video Loco, entiende, no soy de derecha.

Checho Hirane: Lo tuyo es el ejemplo del peor político en Chile.

Gaspar Rivas: Entiende, no soy de derecha.

Checho Hirane: Traicionaste a tu sector votando por una comunista para que te dieran un puesto de vicepresidente, eres la vergüenza de la política chilena.

Gaspar Rivas: Qué me importa a mí lo que digas vo’. Vuelve a hacer Video Loco.

Checho Hirane: El programa más visto de Chile y lo voy a volver a hacer. Yo he tenido éxito propio sin traicionar jamás a mi gente.

Gaspar Rivas: Metete en la cabeza que soy de derecha. Me limpio el culo con la derecha y me limpio el culo con la izquierda, con Allende y con Pinochet.

El momento de la pelea fue subido por el programa a la red social X, generando una ola de comentarios.

Seguir en Seguir en