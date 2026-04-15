“¡Vuelve a hacer Video Loco!”: La feroz pelea entre “Checho” Hirane y Gaspar Rivas que encendió las redes sociales
Todo comenzó cuando ambos estaban manteniendo una conversación muy elevada de tono y el conductor radial criticó al exdiputado apuntando a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.
Una feroz discusión se produjo este martes en un nuevo programa de “Sin Filtros”, la cual protagonizaron “Checho” Hirane y Gaspar Rivas.
Todo comenzó cuando ambos estaban manteniendo una conversación muy elevada de tono y el conductor radial criticó al exdiputado, señalando que traicionó a su sector para poder llegar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.
Ahí, Rivas se desmarcó de esa acusación y afirmó que no es derecha para luego y en forma despectiva, señalarle a Hirane que vuelva a hacer “Video Loco”, recordado programa de humor de la década del 90.
La feroz pelea de “Checho” Hirane y Gaspar Rivas
Checho Hirane: ¿Te ofrecieron un cargo por esa votación? Porque tú siempre negocias tus cargos por votación. Traicionaste a tu sector y votaste por el Partido Comunista para que te dieran la vicepresidencia.
Gaspar Rivas: Yo no soy de derecha, vuelve a hacer Video Loco, entiende, no soy de derecha.
Checho Hirane: Lo tuyo es el ejemplo del peor político en Chile.
Gaspar Rivas: Entiende, no soy de derecha.
Checho Hirane: Traicionaste a tu sector votando por una comunista para que te dieran un puesto de vicepresidente, eres la vergüenza de la política chilena.
Gaspar Rivas: Qué me importa a mí lo que digas vo’. Vuelve a hacer Video Loco.
Checho Hirane: El programa más visto de Chile y lo voy a volver a hacer. Yo he tenido éxito propio sin traicionar jamás a mi gente.
Gaspar Rivas: Metete en la cabeza que soy de derecha. Me limpio el culo con la derecha y me limpio el culo con la izquierda, con Allende y con Pinochet.
El momento de la pelea fue subido por el programa a la red social X, generando una ola de comentarios.
“¡Eres la vergüenza de la política chilena!”@checho_hirane encara a @GasparRivas y le enrostra que su paso por la derecha fue el peor. El exdiputado replica y marca distancia al asegurar que no pertenece a ningún sector#SinFiltros #SinFiltrostv #Sinfiltros_tv pic.twitter.com/89pIG9UcsJ
— sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) April 15, 2026