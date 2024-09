Vanessa Daroch deja en shock a Carolina de Moras tras predicción laboral en PH: “La próxima animadora…” - Chilevisión

Pese a que ella preguntó por su futuro en el trabajo, la ex animadora del Festival de Viña se mostró un tanto incrédula con la respuesta.

La tarotista Vanessa Daroch fue una de las invitadas al episodio de este viernes de Podemos Hablar, instancia en la que le leyó las cartas a los otros invitados.

Una de ellas fue Carolina de Moras, quien quiso saber sobre su futuro laboral, y cuya respuestas la dejó sorprendida.

La imprevista predicción de Vanessa Daroch

"Viene algo para ti en entretención, no es como investigación, sino en entretención", comentó la tarotista, mientras leía las cartas y sacaba sus interpretaciones.

Sobre la misma, agregó muy segura de sí misma: "Y yo creo que la próxima animadora del Festival vas a volver a ser tú. Lo dejo firmado ahora".

Con caras de asombro y un poco incrédula al respecto, De Moras comentó entre risas a Julio César Rodríguez: "¡Julio, juntos al fin los dos!"

Aconsejándola que es tiempo de crecer, Daroch le indicó a Carolina que empiece "a soñar y brillar", ya que nada la frenará en este momento. ""Yo lo firmo, que volverás a animar el Festival de Viña", insistió la tarotista.

Ante esto, se le consultó a la ex animadora de Viña del Mar si es que le gustaría volver a este puesto, a lo que ella respondió: "Me gustaría, pero más adelante. Ahora es el minuto de la Karen (Doggenweiler). ¿A quién no le gustaría? Es entretenido".

Revive AQUÍ la predicción de Vanessa Daroch: