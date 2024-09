Carolina de Moras reveló inquietantes episodios con Parived: “Decidí no contestar más” - Chilevisión

Marco Antonio López habría tenido un particular interés con Carolina de Moras, sin embargo, tras encontrarse en un evento, la animadora quedó descolocada con el actuar de Parived.

Carolina de Moras regresa a la televisión en un nuevo capítulo de Podemos Hablar detallando intrigantes sucesos a lo largo de su carrera como animadora, entre ellos, su particular relación con Marco Antonio López, más conocido como Parived.

El actual esposo de Tonka Tomicic habría tenido un particular interés en la ex animadora de Viña del Mar, el cual pareciera ser que no terminó bien.

El misterioso encuentro de Parived y Carolina de Moras

Ante la supuesta rivalidad que tendría la ex presentadora de televisión y Tonka Tomicic, de Moras decidió aclarar finalmente cómo conoció a Parived, con quien empezó a tener contacto antes de que este se casara.

"Es un hombre muy observador y muy entrador también. Entonces, sabe como engancharle a las personas, sabe como llamar la atención. Y aparte que tenía esta cosa mística", detalló Carolina, recordando sus inicios en matinal.

En este sentido, detalló que él la llamaba "para hablarme del equipo del martinal (...) me daba consejos. Me hablaba del equipo, que tuviese ojo, o sea cuidado, cosas así".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, en un momento dado, la presentadora prefirió cortar esta amistad. "Decidí no contestar más", aseguró la entrevistada de Podemos Hablar.

Aunque la relación de estos no terminó ahí, ya que más tarde, en un evento, estos se encontraron y Carolina de Moras quedó en shock con el actuar de Parived.

"Él se me acercó por la espalda, yo pensé que me iba a saludar y no me saludó (...) y me hizo como una rozada de espalda, una rozada con intención, una imposición de mano. Yo quedé para dentro", rememoró.

Recordemos que este encuentro ocurrió pocos años antes del 2000, instancia en que fue polémico este supuesto empujón e incluso fue asociado a las energías mágicas de Marco Antonio, ya que luego del evento de Moras sufrió un accidente vehicular mientras iba de camino a su casa.