Carolina de Moras y la angustiante conversación con Felipe Camiroaga previo a su muerte: “Peligra mi carrera” - Chilevisión

La animadora entregó detalles inéditos de una íntima llamada que recibió de su compañero, quién le dio un importante mensaje de alerta sobre el futuro que ambos tenían en televisión.

Tras más de cinco años, Carolina de Moras regresa en exclusiva a la televisión en el nuevo capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde recordó una reveladora llamada que tuvo con Felipe Camiroaga días antes de su muerte.

La animadora contó que tan solo tres días antes del trágico accidente en Juan Fernández, su entonces compañero de matinal la llamó por teléfono y tuvieron una anguistiante conversación.

‘’Me llamó por teléfono. El accidente fue el viernes 2, y me llamó el martes. Un llamado con mucha angustia, con mucha sensación de... que teníamos que estar alerta’’, comentó.

En ese momento el programa que conducían no pasaba por un buen momento y la ex modelo recordó que ‘’se culpaba mucho a Felipe por mi llegada. Cosa que entendemos nosotros los de la televisión, o sea, que nadie tiene la capacidad de mover tantas piezas para colocar a una persona en su lugar, pero claro, hoy día sale a la luz toda la verdad’’.

El consejo de Felipe Camiroaga

Según comentó Carolina de Moras, en esa conversación Felipe Camiroaga intentó alertarle sobre varias cosas y la aconsejó sobre el futuro de su carrera en la televisión, dándole a entender que debían dar un paso al costado.

‘’Fue una conversación donde él me advirtió muchas cosas. Es tremendo porque hoy día lo pienso y digo, quizás él sentía que algo iba a pasar, porque parte de la conversación, que no te la voy a contar toda, pero extractos que te puedo compartir, es como, me acuerdo que tenía una sensación de que algo iba a pasar’’, lanzó.

Dentro de los consejos que le entregó el Halcón de Chicureo, aseguró que él le dijo: ‘’Mira, lo único que sé es que tenemos que cuidarnos. Tú de verdad tienes muchas posibilidades en la televisión y yo creo que llegó el minuto en que tenemos que tomar decisiones. Estamos súper complicados, estamos hoy día en una vereda que nunca pensé que la íbamos a estar transitando, donde peligra mi carrera y peligra el futuro de tu carrera también’’.

Al ser consultada por cuáles eran esas decisiones que el fallecido comunicador la impulsó a replantearse, la ex presentadora del Festival de Viña del Mar, comentó que la idea era que ambos dejaran de el matinal.

‘’'Sí, tienes que cuidarte, tienes una carrera por delante, yo creo que tú tienes futuro en la televisión’. Él estaba muy cansado. De hecho él decía ‘Sabes, qué, yo pretendía retirarme de aquí a 5 años más. Me quiero ir ahora, ahora me quiero ir a vivir al sur. No quiero más esto'’’, concluyó.