“Tuviste que arrancar, allá no te quieren”: Lo que NO SE VIO de la pelea de Íñigo con Manuel en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Íñigo y Manuel se dijeron de todo en Gran Hermano Chile, durante una actividad en la que Napoli lanzó duros comentarios contra Carlyn.

Íñigo y Manuel tuvieron una feroz pelea, luego de que Carlyn protagonizara una discusión durante la mañana en Gran Hermano Chile con el italiano, quien más tarde haría una polémica eliminación a su compañera y rompiendo su foto con un fuerte mensaje durante una actividad.

Tras ello, Carlyn rompió en llanto, situación que hizo que Íñigo encarara a Manuel, teniendo un fuerte encontrón: “Mira, con la Carlyn te pones malo, cag... de mie... ¿Por qué no me votaste a mí? Mírala cómo la dejaste, ¿te sientes bien?”.

“Esas no son formas de hablarle a una mujer (...) me tení'chato”, agregó López.

“Eres un queda bien, hipócrita, niño, falso de mie... no la defiendas a ella porque está llorando, porque no sabes cómo me ha tratado esta mañana”, contestó Manuel.

Durante la tensa pelea, que duró largos minutos, sus compañeros intervinieron para lograr continuar con la actividad.