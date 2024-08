Manuel no aguantó el trato de Carlyn y decidió ponerle freno a la situación. Esto se desató luego que la jugadora le pidiera a su compañero que le hiciera un café, sin embargo, él se negó. Dicha dinámica fue suficiente para que después ella se lo sacara en cara, provocando la molesta reacción de Napoli. "Me está vacilando en la cara y encima me hace callar (...) No acepto la disculpa", sentenció el participante de Gran Hermano Chile.