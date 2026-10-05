“Te amo con toda mi alma”: Carolina Mestrovic anuncia el nacimiento de Emma, su segunda hija

“Gracias a Dios por este regalo tan hermoso”, escribió la intérprete al presentar a la pequeña, la primera junto a su pareja, Jonathan Freudman.

Carolina Mestrovic hizo noticia este fin de semana tras anunciar el nacimiento de Emma, su segunda hija y la primera junto a su pareja, Jonathan Freudman.

A través de redes sociales, la intérprete y exintegrante de Yingo compartió la noticia con sus seguidores y confirmó la fecha del parto de su pequeña.

“Gracias a Dios por este regalo tan hermoso. Te amo con toda mi alma, mi pequeña Emma. 17/09/2026“, escribió en una publicación de Instagram, confirmando que su hija nació a mediados de septiembre.

El posteo rápidamente se llenó de mensajes de buenos deseos de seguidores y familiares, con comentarios como “felicidades para esta bella familia”, “bendiciones”, “qué linda noticia” y “las amo”.





Carolina Mestrovic se convierte en madre por segunda vez

Emma es la segunda hija de la actriz, después de Julieta, nacida en 2011 de su relación con el animador y presentador de televisión Mario Velasco.

En el último año, la actriz documentó su embarazo en redes sociales, donde compartió fotografías de cada etapa.

Lo mismo hizo Jonathan Freudman, actor venezolano conocido por su participación en series juveniles y telenovelas.