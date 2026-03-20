“Sin mi voz, ¿qué voy a hacer?” Ana María Polo preocupó a sus seguidores tras informar que deberá entrar a pabellón

La abogada y presentadora de televisión tuvo que someterse a una operación en sus cuerdas vocales, lo que es común en personas que esfuerzan mucho su voz.

Durante la noche de este jueves, Ana María Polo sorprendió a sus seguidores tras revelar que deberá someterse a una compleja operación en sus cuerdas vocales.

La abogada y presentadora de televisión escribió un emotivo mensaje al público que la siguió durante décadas en “Caso Cerrado” y luego pidió que recen para que sea una operación exitosa, con una pronta recuperación.





¿Qué dijo Ana María Polo?

Ana María Polo comenzó haciendo un repaso por su carrera, destacando el impacto de “Caso Cerrado” y cómo la resolución de casos judiciales a través de la pantalla marcó su vida y también la del público.

La abogada aseguró que cada vez que viaja, las personas le recalcan que crecieron viendo el programa y aún le envían mensajes contándole sus historias, formando una comunidad virtual que alcanza los 23 millones de personas en Facebook.

“De todo corazón: gracias, mis amigos (…) “Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado, estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente como yo que habla muchísimo, que se ha esforzado mucho con la voz, que grita”, señaló la doctora Polo a través de un video en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración. Porque sin mi voz, ¿qué voy a hacer? Ayúdenme”.

“Recen por mí para seguir gritando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo. Con todo mi cariño, como siempre, los quiero, los respeto y aprecio muchísimo el apoyo que me brindan. He dicho: Caso Cerrado”, indicó.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios por parte de sus seguidores, dado que la intervención se realizó este viernes 20 de marzo; sin embargo, aún no hay actualizaciones por parte de la doctora Polo.

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