“Se te olvidan algunas cosas”: Pedro Astorga y Camila Power se dispararon verdades por el aseo en Gran Hermano Chile - Chilevisión

El aseo al interior de la casa de Gran Hermano Chile sigue siendo todo un tema entre los jugadores, sobre todo entre Camila Power y Pedro Astorga, quienes se sinceraron cara a cara.

Los conflictos continúan al interior de la casa de Gran Hermano Chile y en esta ocasión, Pedro conversó con Karina sobre discrepancias en los turnos para realizar el aseo entre los jugadores del equipo.

Conversación que Camila Power escuchó, debido a que Pedro la nombró y no dudó en preguntar de qué se trataba, a lo que el jugador le aclaró: “Ayer cuando ganaron lo encontré un poquito mala onda”.

Situación que Camila volvió a consultar sobre qué y Karina complementó: “El exigir o el no dejar que los compañeros ayudarán a limpiar el piso”.

Tras esto, Power precisó: “A mí me molesta mucho el desorden, por ejemplo, y yo me hubiese puesto a ordenar, me da lo mismo (...) Cuando se supone que teníamos que limpiar cada dos o tres días y al final no era. ¡Ya po', tú lo exigiste! 'Hay que hacerlo nomás', decías”.

Sin embargo, Pedro le rebatió a Camila: “Yo también lo había hablado con la Karina y no era como 'oye los queremos mandar' (...) la cosa es que nosotros no nos quedamos parados así como 'Oh ya, háganlo'. Nosotros limpiamos siempre (...) Se te olvidan algunas cosas nomás”.