Ruth Gamarra llega a Arsmate para decirle adiós a sus muletas: Tratamiento de cadera costó $30 millones - Chilevisión

La ex chica Mekano fue diagnosticada con necrosis en su cadera en febrero de este año y desde entonces no ha parado de probar diferentes procedimientos para combatirlo.

La ex chica Mekano, Ruth Gamarra, ha tenido un duro 2024, y es que tras ser diagnosticada con necrosis en su cadera y someterse a diferentes tratamientos médicos, hoy en día debe caminar con ayuda de muletas.

Sin embargo, la comunicadora decidió buscar una nueva forma de solventarse económicamente tras los millonarios procedimientos que se realizó, por lo que confirmó que abrirá una cuenta en Arsmate como creadora de contenido para adultos.

Ex chica Mekano busca costear millonario tratamiento médico

En conversación con LUN, Gamarra indicó que "estoy segura de que saldré adelante muy pronto", ya que está mentalizada a no dejarse vencer por los dolores en su cadera.

Sin embargo, "entre procedimientos médicos, operaciones, calmantes, horas con especialistas, medicamentos, resonancias, biopsias, etc.", ha gastado más de $30 millones de pesos, lo que la ha llevado a pensar cómo ganar dinero.

De acuerdo con su declaración, luego de vender su camioneta y ante su ausencia en la feria de emprendedores de Navidad, actualmente se encuentra viviendo en base a tarjetas de crédito y "bicicleteando".

"Antes no consideraba la posibilidad de abrir una cuenta porque no me hacía falta. Pero me encontré con un contrato super bueno que establece lo que quiero o no mostrar. Ya tengo 47 años, soy abuela de dos niños y mi hija, que vive en California con su marido, me dijo 'mamá, hazlo'", confesó.

Pese a su situación, Gamarra declaró que "no quiero victimizarme, no soy pobrecita. Quiero recuperarme y no me voy a rendir, seguiré dando lo mejor de mí para volver a estar en mi mejor momento".