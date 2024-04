"Tenía necrosis": Ruth Gamarra debió ser operada tras grave diagnóstico en Paraguay

La ex chica Mekano confesó que llevaba dos meses con serios problemas para caminar. Tras viajar a su país natal, los médicos dieron con el preocupante diagnóstico y le implantaron células madres.

La ex chica Mekano, Ruth Gamarra, reveló que debió ser intervenida de urgencia en un recinto de salud de Paraguay, su país natal, debido a una grave lesión en sus caderas.

Todo comenzó hace dos meses, cuando presentó problemas para caminar tras animar un festival en Rancagua. Luego que su malestar persistiera, su familia en el extranjero la obligó a viajar para someterse a una serie de exámenes.

¿El resultado? Presentaba necrosis en sus caderas causada, presuntamente, por un procedimiento estético que se realizó hace tres años. "No saben lo que he sufrido estos meses. Sólo la gente con la que trabajo sabía que ya no podía caminar", confesó en Las Últimas Noticias.

Cirujano habría hecho mal el procedimiento

Según relató al medio antes citado, inicialmente iba a reducir el tamaño de sus pechos en 2021 y no pudo porque tenía unos quistes. Como tenía todo pagado, pidió al médico que pusiera grasa en sus glúteos.

"Me dijo que tenía que engordar. Esperé 3 semanas. Me fui a Brasil, engordé, me sacaron 3 litros de grasa y me la pusieron en los glúteos", contó. Meses después, comenzó a sentir adormecimiento en su pierna izquierda.

"Parece que mi cuerpo rechazó la grasa, pero lo peor es que hoy me vengo a enterar gracias a otro cirujano conocido mío en Paraguay, que en vez de ponerme la grasa sobre esta, lo hicieron sobre el músculo. Eso es peligroso, puede llegar a matarte. Mi cirujano me preguntó cómo estaba viva", explicó.

Le implantaron célular madres y se recuperará en Paraguay

Tras el desalentador diagnóstico que reveló una necrosis en las dos cabezas de sus femorales, le implantaron células madres en su cadera derecha, tratamiento al que su cuerpo ha respondido de manera positiva.

El postoperatorio lo realizará en Paraguay, desde donde trabajará de forma telemática: "Ya no podía más. Ahora, gracias a Dios, estoy con mi mamá que me está cuidando", sinceró.

Finalmente, Gamarrá tendrá que estar cuatro semanas sin pisar con la planta del pie derecho y luego debería iniciar sesiones kinesiológicas. "Tengo tanta resistencia al dolor, que recién hace dos meses me di cuenta de que tenía necrosis", concluyó.