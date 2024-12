¿El año de las rupturas? Estos fueron los quiebres sentimentales más mediáticos del 2024 - Chilevisión

Las separaciones de Carla Jara, Denise Rosenthal, Coté López y más, marcaron el 2024, siendo algunas de las rupturas más mediáticas y comentadas del año en el mundo del espectáculo y la música.

Como todos los años, las rupturas amorosas han sido uno de los temas más comentados, pues famosos de todo el mundo impactaron con sus separaciones, acaparando titulares en medios internacionales.

Entre las rupturas más impactantes destaca la de varias parejas del mundo del entretenimiento. Sus relaciones, que parecían sólidas, terminaron en medio de rumores y especulaciones de los fanáticos.

Las razones detrás de estas separaciones siguen siendo un misterio en algunos casos. Sin embargo, algunas celebridades han compartido detalles de los desafíos personales que enfrentaron antes de tomar la decisión de separarse.

Las redes sociales no han sido ajenas a estas rupturas, con miles de seguidores comentando, reaccionando y debatiendo sobre las relaciones de sus ídolos. A continuación, un repaso de las más polémicas y mediáticas del año.

Carla Jara y Francisco Kaminski

En marzo de este año, ambos pusieron fin a 11 años de matrimonio en uno de los quiebres más polémicos y mediáticos del año. Tras varias declaraciones cruzadas, la actriz apuntó a Camila Andrade como causante del fin de su relación.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Tras reavivar su romance en 2021 y casarse en 2022, la pareja anunció su separación en agosto de 2024, citando diferencias en sus enfoques hacia la vida pública y la gestión de su imagen

Getty Images

Luis Jiménez y Coté López

A mediados de noviembre, Jiménez confirmó el quiebre irremontable de la relación: "Fue el desgaste... No sé si se acabó el amor. Siendo súper honesto, es difícil decirlo (...) pero antes de llegar a hacernos daño están primero nuestros hijos", declaró.

Cazzu y Christian Nodal

La rapera argentina y el cantante mexicano terminaron su relación a mediados de año, poco después del nacimiento de su hija Inti.

Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

En septiembre de este año, Cecilia Gutiérrez reportó que se separaron después de siete años de relación. "Camilo está saliendo con la hija de una conocida pareja de actores. De hecho anoche estuvieron juntos en un cumpleaños", dijo en esa oportunidad.

Daddy Yankee y Mireddys González

Tras más de 20 años de matrimonio, el reguetonero y su esposa anunciaron su divorcio, sorprendiendo a sus seguidores.

Getty Images

Scarleth Labra y Jorge Aldoney

A mediados de agosto, el Míster Chile confirmó el quiebre al señalar que "ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella".

Maly Jorquiera y Sergio Freire

La pareja se casó en abril pasado después de más de 10 años de relación. Sin embargo, en los Premios Todo Mejora, la comediante confirmó su separación de Sergio Freire en el marco de una rutina humorística.

Amparo Noguera y Marcelo Alonso

Aunque ninguno lo ha confirmado, ambos habrían puesto fin a su historia luego de 20 años juntos en agosto de este año, de acuerdo con Cecilia Gutiérrez.

Peso Pluma y Nicki Nicole

La pareja concluyó su relación en 2024, tras la aparición de fotografías que mostraban a Peso Pluma con otra mujer, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad