No solo sacaron 100 millones: Esposa de Daddy Yankee habría “saqueado” su compañía - Chilevisión

Mireddys González y su hermana habrían vendido el catálogo musical del cantante sin entregarle los detalles, por lo que Daddy Yankee no conocería las limitaciones contractuales de sus canciones, ni tampoco qué fue lo que se vendió.

Este sábado se dio a conocer que Daddy Yankee interpuso una demanda de interdictos en contra su esposa Mireddys González y su hermana, Ayeicha González, por transferencias de 100 millones de dólares no autorizadas.

Sin embargo, medios puertorriqueños dieron a conocer que además la demanda establece que Mireddys y su hermana habrían "saqueado" la compañía del cantante, además de vender su catálogo musical sin darle a conocer los detalles del acuerdo.

¿Qué dice la demanda de Daddy Yankee a Mireddys?

Las transferencias se hicieron desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris para ser depositadas en las cuentas personales de las acusadas "sin conocimiento, ni la autorización de mi cliente", señaló el abogado de Daddy Yankee en un comunicado.

Asimismo, el escrito señala que el artista "llevaba solicitando a las señoras González acceso a sus compañías y estatus financieros de estas, sin embargo, su solicitud fue desatendida", por lo que no tendría control sobre las gestiones, finanzas y compromisos laborales.

Sin embargo, Primera Hora detalló gran parte de la demanda entablada por Daddy Yankee, donde señala que las transacciones "supuestamente se realizaron disfrazadas como un alegado pago de dividendos, a nombre de ella y el demandante".

En cuanto a la venta del catálogo musical del artista, Mireddys habría hecho la gestión a través un tercero que representaba a El Cartel Records y agregaron: "La transacción se formalizó vendiéndose estos derechos a un precio, que resultó ser irrazonable, desproporcional y muy por debajo del valor real".

Pero además "al demandante no se le proveyó copia de todos los documentos del contrato, y al día de hoy desconoce el alcance real de la transacción, ni tiene conocimiento detallado de lo que se vendió o no se vendió, ni las limitaciones que puede tener sobre el uso de sus creaciones musicales".

Esto se debe a que, al comenzar su carrera, Daddy Yankee designó a su esposa como líder corporativa para agilizar ciertos trámites y la hermana de esta formaba parte de esa misma corporación.

Al respecto, Mireddys respondió a las acusaciones a través de sus historias de Instagram, donde acusó a su todavía esposo de crear una fachada en torno a su conversión al cristianismo.

"Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía. Es lo que en verdad demuestra que a Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos", señaló González.

Finalmente, concluyó: "Nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente".

Revisa las publicaciones de Instagram: