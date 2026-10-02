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Roberto Musso y la identidad musical de El Cuarteto de Nos | Conversaciones de pasillo

Bruno Delgado
Por Bruno Delgado

Subeditor Digital

El Cuarteto de Nos, una de las bandas más singulares y reconocidas de la música uruguaya, es el protagonista de esta edición de Conversaciones de Pasillo. Roberto Musso repasa la trayectoria del grupo, sus años de crecimiento y la particular identidad que los ha convertido en una banda de culto. Una conversación sobre música, perseverancia y el camino recorrido desde un pequeño país hasta conquistar Latinoamérica.

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