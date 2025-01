Reyes Unidos: Nico Solabarrieta tilda de injusta decisión de no invitar a Naya Fácil a Gala de Viña - Chilevisión

El ex futbolista y la influencer fueron los reyes de la edición anterior del Festival, sin embargo, este año solo Solabarrieta recibió invitación.

Nicolás Solabarrieta habló tras la controversia que se generó por no invitar a Naya Fácil a la Gala de Viña 2025.

Esto, debido a que tanto el ex futbolista como la influencer fueron los reyes de la edición anterior. Sin embargo, solo Solabarrieta recibió invitación al evento.

Por esto, Naya acusó discriminación al no ser considerada y decidió organizar su propia gala.

Nicolás Solabarrieta habló sobre decisión de no invitar a Naya Fácil a Gala de Viña

En un video del tiktoker Mauri Basso, el chico reality se refirió al tema.

"O sea, como que se les haya pasado... Eso no es así", partió relatando Nicolás.

"Me parece que no corresponde, porque al final si yo estoy invitado como rey, también corresponde que esté la reina. (Es lo que) me parece lógico", agregó.