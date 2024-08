Camila Andrade respondió a furioso descargo de Angélica Sepúlveda en Gran Hermano Chile. Durante una actividad, la denominada "Fierecilla de Yungay" calificó a su compañera de "víctima" y recordó un polémico episodio previo a su ingreso al reality show. "No le voy responder a esta mujer, no me interesa nada lo que sale de ti", dijo Cami tras los dichos de Sepúlveda.