¿Quién es Pablo Basadre? La supuesta nueva conquista de Tonka Tomicic tras Parived - Chilevisión

En Primer Plano aseguraron que el destacado periodista y la animadora de televisión llevarían varios meses saliendo.

Pablo Basadre sería la persona que conquistó el corazón de Tonka Tomicic, así lo dejó ver el último capítulo de Primer Plano, donde aseguraron que llevaban varios meses saliendo.

Según Cecilia Gutiérrez, el periodista sería un amigo de la familia de Tonka, específicamente de su hermana, quien vive con la animadora de hace un tiempo.

¿Quién es Pablo Basadre?

Pablo Basadre es periodista con más de 20 años de experiencia y se ha destacado en el área de casos de investigación.

Ha trabajado en medios como The Clinic, La Tercera y Ciper; actualmente es parte del equipo periodístico de La Segunda.

Basadre fue uno de los periodistas que destapó el caso Monsalve, además de participar en la cobertura de hechos como Catrillanca, Convenios, SQM, Karadima, etc.

Declaraciones de Tonka Tomicic

Durante el capítulo de este domingo del programa de farándula de Chilevisión, Tonka Tomicic fue consultada por diversos aspectos del momento personal que atraviesa, entre ellos los que tienen que ver con sus vida en pareja tras la separación con Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived.

"Estoy esperando a rearmarme para partir de nuevo", comenzó diciendo Tomicic.

Sin embargo, más enfática fue cuando se mencionó el nombre del periodista en cuestión, Pablo Basadre.

"No, mira, somos amigos, nos conocemos, pero no estoy con ninguna persona, siempre hay rumores, me rodean los rumores", declaró.

Junto a esto, agregó que "es muy amigo mío, de mucha confianza y le tengo mucho cariño" y que se conocieron hace muchos años cuando trabajaron juntos.