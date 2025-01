Tonka Tomicic aclaró supuesta relación con reconocido periodista: “Le tengo mucho cariño” - Chilevisión

La recordada animadora se refirió a los rumores que la vinculan con un presunto nuevo interés amoroso tras su quiebre con Parived. Esto fue lo que dijo al respecto.

Tonka Tomicic habló sobre el rumoreado romance que habría iniciado con un periodista nacional y aclaró las especulaciones alrededor de este supuesto vínculo.

En convesración con Primer Plano, la recordada animadora que ha estado fuera de la TV, y en el ojo del huracán de la investigación por el llamado Caso Relojes, descartó estar en una nueva relación de pareja.

¿Qué dijo Tonka Tomicic sobre su supuesto romance?

Durante el capítulo de este domingo del programa de farándula de Chilevisión, Tonka Tomicic fue consultada por diversos aspectos del momento personal que atraviesa, entre ellos los que tienen que ver con sus vida en pareja tras la separación con Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived.

"Estoy esperando a rearmarme para partir de nuevo", comenzó diciendo Tomicic.

Sin embargo, más enfática fue cuando se mencionó el nombre del periodista en cuestión, Pablo Basadre, quien trabaja en La Segunda.

"No, mira, somos amigos nos conocemos pero no estoy con ninguna persona, siempre hay rumores me rodean los rumores", declaró.

Junto a esto, agregó que "es muy amigo mío, de mucha confizna y le tengo mucho cariño" y que se conocieronhace muchos años cuando trabajaron juntos.

"Imagínate desmintiera cada cosa que dicen de mí, tedría cinco guaguas a mi haber, tendría varias relaciones... estoy bien", argumentó.

Por su parte, el mismo periodista desmintió el romance y sostuvo a Primer Plano que solo son amigos.