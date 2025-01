La desgarradora petición de ayuda de Tonka Tomicic que remeció las redes: “Urgente” - Chilevisión

La modelo y conductora de televisión remeció a sus seguidores en redes sociales con una sentida petición de auxilio.

Tonka Tomicic inició el año preocupando a sus seguidores tras realizar una desesperada petición de apoyo en sus redes sociales que no dejó a nadie indiferente.

En su cuenta de Instagram, la modelo subió una historia con un mensaje buscando ir en auxilio de un perro que fue rescatado recientemente y que está atravesando un complejo momento.

"Hola, él es Balto y necesito ayuda urgente para hogar temporal o definitivo! Es un pastor alemán de 3 años, está cojito de una patita, pero está en recuperación (por lo mismo nadie ha querido adoptarlo", comenzó relatando Tomicic.

La conductora de televisión, además, contó brevemente la historia del animal y por qué está solicitando ayuda a sus seguidores con la finalidad de encontrarle una familia.

"Una señora lo rescató y no quiere hacerse cargo, lo dejó en un hotel y, ahora que no tiene como pagarlo, decidió ir a dejarlo donde lo pilló, quitándole y no permitiendo su tratamiento", puntualizó.

Finalmente, la modelo explicó que, si bien "esta vez es algo externo, sigue siendo igual de importante. En verdad es exquisito", cerró, adjuntando una foto del can en cuestión.

Cabe recordar que Tonka Tomicic es una ferviente amante de los animales, mostrando cada vez que puede a sus mascotas. De hecho, en su última publicación, en la que recordó el 2024 en diez fotos, la animadora posó en varias de ellas con perros.