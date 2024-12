¿Quién es Nahuel Viera? El hermano de Millaray Viera que destapó quiebre familiar con la animadora - Chilevisión

Nahuel Viera sorprendió al revelar un supuesto distanciamiento de Millaray con su familia, incluyendo a su madre Mónica Aguirre. "Decidió romper vínculo", aseguró.

Gran impacto han generado las recientes declaraciones de Nahuel Viera, hermano de Millaray Viera, quien aseguró que la animadora estaba totalmente distanciada de su familia.

Durante el programa Oh! Diosas, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso una declaración de Nahuel en sus historias de Instagram, donde comentaba el debut musical de su hermana junto a Gonzalo Yáñez.

"Queridos amigos y seguidores, les agradezco todos los videos que me envían de mi hermana Millaray cantando, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo por favor", partió diciendo en la publicación.

Luego, afirmó que Millaray "decidió romper vínculo con nuestra familia (hermanes y madre al menos), no tenemos relación con ella y aunque me encantaría felicitarla por lanzar música por fin, no va a poder ocurrir".

"Nuestros relatos no coinciden, así que ni se moleste en preguntar. Gracias", cerró el músico y productor.

¿Quién es Nahuel Viera?

Nahuel Viera es hijo de la actriz y ex modelo Mónica Aguirre y el fallecido cantautor uruguayo Gervasio. Producto de esta relación, también nacieron Yanara, Lincoyán y Millaray.

Siguiendo los pasos de su padre, Nahuel ha formado una carrera musical bajo el seudónimo Neiwel Viera, formando parte de bandas como Bajutopía, Sputnikz, Tranquila Asesina y 8Monkys.

Actualmente, tiene su propio proyecto solista y ha trabajado como productor para diversos artistas como Legua York, Polo Tren y Bronko Yotte.