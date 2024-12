Revelan quiebre en familia de Millaray Viera: Hermano aseguró que “rompió vínculo” hasta con su mamá - Chilevisión

La periodista Cecilia Gutiérrez expuso una declaración de Nahuel Viera, hermano de la animadora, confirmando la supuesta crisis familiar. "No tenemos relación con ella", afirmó.

Nahuel Viera, hermano de Millaray Viera, reveló un quiebre total en la familia por un supuesto distanciamiento por parte de la animadora.

Durante el programa Oh! Diosas, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso una declaración de Nahuel en sus historias de Instagram, comentando el debut musical de su hermana, quien a fines de noviembre estrenó su primera canción en compañía de Gonzalo Yáñez.

La declaración del hermano de Millaray Viera

"Queridos amigos y seguidores, les agradezco todos los videos que me envían de mi hermana Millaray cantando, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo por favor", partió diciendo en la publicación.

Luego, afirmó que la comunicadora "decidió romper vínculo con nuestra familia (hermanes y madre al menos), no tenemos relación con ella y aunque me encantaría felicitarla por lanzar música por fin, no va a poder ocurrir".

"Nuestros relatos no coinciden, así que ni se moleste en preguntar. Gracias", cerró el músico y productor.

Ante esto, desde el programa conducido por Pamela Díaz, Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal se comunicaron con Mónica Aguirre, madre de Millaray, para obtener una declaración al respecto. Sin embargo, hasta el término del capítulo no obtuvieron respuesta.

Revisa el mensaje acá: