“Ponte los pantalones”: Emilia Dides impactó a Pamela Díaz por directo mensaje a William Levy - Chilevisión

Emilia Dides aumentó los rumores de romance con William Levy y le envió un potente mensaje que dejó impactada a Pamela Díaz.

La representante de Chile en el Miss Universo 2024 estuvo presente en el último capítulo de Sin Editar donde respondió abiertamente sobre su estado sentimental.

¿William Levy y Emilia Dides tienen una relación amorosa?

Al respecto, Pamela Díaz le comentó que hubo rumores que apuntaban a "que habías salido con alguien que tenía plata y que por eso estabas como en el concurso".

Emilia sólo contestó: "Si tú le pusieras atención a la cantidad de mie... que hablan de ti, no estarías donde estás", sin embargo, también precisó: "No estoy con nadie, pero sí, ya sé a lo que te refieres. Lo inventaron no sé dónde".

"¿Y con William Levy?", preguntó Pamela, a lo que Dides respondió: "Mi amiguito ¡Llamémoslo po'! (...) Me cae increíble, no, él me cae súper bien. Es amigo".

Sin embargo, cuando Pamela le preguntó si habían podido reunirse, Emilia lanzó todos los dardos y le envió un directo mensaje frente a las cámaras: "No ¿Sabes qué, Levy? Si ves esto, ponte los pantalones".

"Sí, escríbele a mi amiga y si no a mí", bromeó Pamela, sin embargo, Emilia se lo tomó con humor y agregó: "No pasa nada, no pasa nada, yo comparto".

Cabe destacar que tras sus declaraciones, el portal Infama reveló unas capturas de pantalla que serían de la sección de mejores amigos en la cuenta de Instagram de Emilia, donde aparecen románticas fotos con William Levy, aumentando los rumores de romance.

