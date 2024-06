Pato Torres hizo fuerte llamado tras delicado estado por influenza: “Fui porfiado, no me vacuné” - Chilevisión

El actor contó en Instagram que lleva una semana "encerrado" en su departamento y que no ha podido ver a sus hijos. "Eviten pasar por este estado muy deplorable", pidió.

El actor nacional Patricio Torres publicó un preocupante video en sus redes sociales, en el que contó que se contagió de influenza y que "me siento pésimo".

Según indicó el intérprete de 71 años en Instagram, "hace una semana estoy encerrado en mi departamento producto de una influenza muy severa... muy complicado, se nota en mi voz todavía".

Pato Torres hizo llamado a vacunarse

En el video, Pato Torres hizo un llamado "principalemte a la tercera edad" y reconoció que "yo fui un porfiado, no me vacuné".

"Soy un tipo que hace ejercicio, entreno diariamente, me alimento bien, etc., pero parece que este bicharraco de la influenza no tenía idea, así que me atacó igual... y severamente", reconoció.

"Les digo de verdad... vacúnense, chicos, eviten pasar por este estado muy deplorable... la verdad es que me he sentido muy mal... hánganlo por su familia, por último", continuó.

En esa línea, comentó que "yo he estado solo, no hay ningún problema porque he tratado de molestar a la menos gente posible".

El comediante también expresó que debido a la enfermedad tuvo que suspender funciones de teatro, dejar de ir a la radio y no ha podido ver a sus hijos.

"Háganme caso, vacúnense", cerró.