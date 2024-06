De Kaminski a Repenning: Las “víctimas” de Yerko Puchento en su debut en Podemos Hablar - Chilevisión

El personaje del actor Daniel Alcaíno volvió con todo a la televisión chilena, lanzando dardos contra varias figuras del espectáculo y la política.

Yerko Puchento regresó con todo a la televisión chilena. El icónico personaje de Daniel Alcaíno debutó este domingo en Podemos Hablar con un monólogo que repasó a varios rostros de la farándula chilena.

"Volvieron Los Bunkers, volvieron Los Tres y hoy vuelve oficialmente, con contrato indefinido, Yerko Puchento", expresó el comediante durante su presentación en el estelar de Chilevisión.

Con su estilo incisivo y sin filtro, el humorista abordó distintos temas del espectáculo y la política que han estado en la polémica en el último tiempo.

Las “víctimas” de Yerko Puchento en su regreso a la TV

1. Julio César Rodríguez

El animador de Podemos Hablar no se salvó de los comentarios del personaje humorístico del actor Daniel Alcaíno.

En más de una oportunidad, bromeó con distintos aspectos de la vida laboral y amorosa de Rodríguez. "Un hombre que llega al canal en la mañana antes que los guardias y se va de noche después que el nochero", señaló.

"Esperé seis años para estar aquí contigo. El mejor animador de la televisión chilena (...) Un hombre que es duro cuando hay que ser duro, un hombre blando cuando hay que ser blando y caliente cuando hay que ser caliente", dijo después.

2. Francisco Kaminski

"Un canal hermoso y un programa maravilloso llamado PH que, desde que vino Kaminski, significa 'por hue...'", dijo Yerko Puchento durante su monólogo.

Más adelante, el comediante volvió a bromear con el locutor radial, quien ha estado en el ojo mediático tras su quiebre matrimonial con Carla Jara.

"Vengo más peligroso que Kaminski co-animando un evento en Puente Alto", señaló en la rutina, haciendo referencia al festival que animó el comunicador junto a Camila Andrade.

3. José Antonio Neme

En una interacción con JC Rodríguez, el humorista señaló: "Un hombre con buen gusto, que no se viste como un payaso como José Antonio Neme. Sí, ya lo dije y qué".

"Neme, no podí usar esa ropa, por favor (...) No eres Di Mondo para vestirte así, por favor, no eres Pedro Pascal", arremetió después.

4. José Luis Repenning

En otro diálogo con el animador de PH, Yerko Puchento apuntó al periodista José Luis Repenning y deslizó un supuesto romance oculto.

"Repenning, ¿a quién quieren engañar con la Priscilla (Vargas)? Por favor, todo el mundo lo sabe. Ya está bueno ya", comentó.

"Decídete hombre, por favor, de una vez por todas. La pobre Priscilla está que corta las huinchas. Anda con el vestido de novia en la cartera. Deja de ocultar la relación, Repenning", añadió después.

5. Maite Orsini y Jorge Valdivia

El humorista también se refirió a la relación de la diputada Maite Orsini con Jorge Valdivia, indicando que "hay que ser valiente" para estar con el ex futbolista.

"Con el historial del Mago Valdivia, dicen que lo tuvo que meter a una tina con cloro para desinfectarlo", lanzó Yerko.

Otras figuras públicas mencionadas por el comediante fueron el presidente Gabriel Boric, el abogado Luis Hermosilla y la ex ministra Cecilia Pérez, entre otros.

Mira la rutina completa acá: