Pancha Merino sinceró dramático episodio con su primer pololo: “Yo era bien católica” - Chilevisión

La actriz creó una obsesión tan grande que incluso se despojó voluntariamente de todas sus joyas y eso no fue suficiente, puesto que un tiempo después se vio enfrentada a un dramático episodio.

Este domingo, Pancha Merino contará una particular anécdota amorosa en un nuevo capitulo de Podemos Hablar, el cual se estrenará a las 22:30 horas.

La actriz abordará diversos temas, como la funa a Felipe Avello, su posible matrimonio con Andrea Marocchino e incluso una ocasión en que se obsesionó completamente con una ex pareja en su adolescencia.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La obsesión de Pancha Merino

En conversación con Julio César Rodríguez, Merino explicó: "Mi primera obsesión me duró de los 14 a los 18 años, con mi primer pololo. Yo sumamente enamorada de él, todos los veranos él casualmente terminaba conmigo", explicó la opinóloga.

En esa misma línea, agregó: "Yo era bien católica, era de manda, entonces un día voy a rezarle a diosito y me habían regalado anillo y todo y me despojé de todas mis joyas en ese momento. Las dejé en el altar de Cristo y le pedí que por favor él tenía que volver conmigo".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, la obsesión que desarrolló por él se inrementó cuando le informaron sobre un particular hecho: "Al poco tiempo una compañera me dice que él va a salir con una Miss 17 y que va a ir al cine ese día. La Miss 17 era prima en segundo grado mío, o sea, la que había en ese momento. Dije: 'No puedo creer que esta tal por cual...', confesó Merino.

La actriz reveló que la situación la dejó completamente intranquila y como en ese entonces vivía en La Reina, tomó la decisión de ir a todos los establecimientos comerciales posibles en la zona, hasta encontrar el cine donde este sujeto estaría con su prima, sin importar que fuese invierno y estuviese lloviendo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Pillé su auto en El Golf, en el cine del Golf (...) De repente empieza salir la gente y veo esta mina, es mi prima de segundo grado en el fondo, venían muy felices hablando, pero embalados, contentos", explicó Merino.

Ante la indecisión de la actriz, quien no supo cómo actuar, decidió enfrentarlos para que su ex pareja no pudiese negar los hechos: "Voy, me plantó al medio: '¡Así te quería ver y vo', mar... (sic)'. Agarré mi micro, me vine llorando a mares a mi casa, la verdad", sentenció.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalmente, Merino confesó que agradece todo lo vivido en aquel tiempo y sacó conclusiones positivas: "Hoy en día, le agradezco a mi media prima, que me haya sacado a ese cacho de encima. No, la verdad es que no me llega ni al talón", concluyó.

Revisa la publicación de Instagram: