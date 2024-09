Pampita desmintió a Moritán con pantallazos en medio quiebre: Benjamín Vicuña la estaría apoyando - Chilevisión

Según los relatos de los vecinos de Pampita, Benjamín Vicuña habría llegado en la madrugada a su casa, esto en medio de la separación con Roberto García Moritán.

Carolina Ardohaín, también conocida como "Pampita" generó revuelo este sábado al publicar una serie de conversaciones con Roberto García Moritán, luego de que él asegurara que su separación se dio "hace un tiempo".

Aunque García-Moritán aseguró que se trató de un proceso doloroso, sentenció a través de su cuenta de Instagram: "Es momento de dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público", argumentando que su enfoque actual es proteger a sus hijos.

Pampita desmintió las declaraciones de García Moritán

Las declaraciones del ministro argentino enfurecieron a la modelo, quien divulgó una serie de conversaciones a través de Instagram en donde se refleja que ellos seguían juntos hasta hace unos días.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", expresó Pampita.

Acto seguido, las conversaciones muestran fechas desde el 21 de agosto al 20 de septiembre, todas en un contexto normal de una pareja que mantiene una buena relación, hasta el pasado viernes 20.

Ese día Pampita le envió una nota de un programa de farándula argentino donde se aseguró que la pareja estaba separada por una infidelidad de García-Moritán, quien aseguró: "Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor".

¿Reconciliación con Benjamín Vicuña?

Al respecto, el programa trasandino A La Tarde, aseguró que desde el quiebre matrimonial, Benjamín Vicuña ha estado visitando a Pampita para apoyarla.

Las visitas serían en la casa de ella, a eso a de las 01:30 de la madrugada: "Él se lo cruzó (un vecino), estaba con ropa deportiva y que, lo que hacen para despistar a los vecinos es poner la camioneta de Benjamín Vicuña en la casa de otro propietario", cerraron.

Revisa las publicaciones de Instagram: