Aseguran que Pampita terminó su matrimonio con Roberto García Moritán: “Ella se cansó” - Chilevisión

Medios argentinos aseguraron que Pampita habría terminado su matrimonio porque "no genera un peso", mientras que, en paralelo, existen rumores de infidelidad.

Medios argentinos aseguraron que Carolina "Pampita" Ardohain habría terminado su matrimonio con Roberto García Moritán, a pesar de que el político desmintió la información.

"Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana", aseguró el presentador argentino Ángel de Brito en el programa LAM.

Las razones del quiebre matrimonial entre Pampita y Roberto García Moritán

Por su parte, la periodista Yanina Latorre reveló que "alguien del entorno cercano a Pampita me cuenta que está separada", y en esa misma línea, agregó: "Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Me dicen que él está muy en su rol político y que no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo".

Además, esa no sería la única razón del quiebre: "Ella (Pampita) le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y se casó porque le pareció un dulce, y textual: 'Después se fue dando cuenta que es un nabo'.

Asímismo, complementó: "Me dicen también que con esto del cargo político se la pasa pelotudeando en eventos, restaurantes...".

La pareja estuvo envuelta hace pocas semanas en un escándalo por supuestas infidelidades. Al respecto, en el mismo programa revelaron que se trataría de una periodista que se dedica al ámbito político en Argentina, sin embargo, no pudieron confirmarlo.

"El año pasado en pleno Bailando le encontró mensajes con una periodista política, no sé si consumaron. Le dijo: 'hasta acá', como que no vuelva a pasar. Desprolijidades en el teléfono... No le gustó algo que leyó y le dijo: 'Una más y te vas'", cerró Latorre.