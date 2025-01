Pamela Díaz envía tajante advertencia a su hija Trinidad sobre vender contenido para adultos - Chilevisión

La Fiera aseguró que vender contenido en plataformas para adultos no es un emprendimiento, por lo que no se debe normalizar esta forma de hacer dinero.

En el último capítulo de Podemos Hablar (PH), Pamela Díaz se refirió a su polémica opinión sobre las plataformas de venta de contenido erótico, palabras que molestaron a más de alguno, entre ellos, Titi Ahubert.

Sobre la misma, la Fiera envió una dura advertencia a su hija mayor, Trinidad Neira, respecto a ganar dinero vendiendo fotografías para adultos, forma de hacer dinero que no considera un emprendimiento.

La dura advertencia de Pamela Díaz a su hija Trini

"Las mujeres empoderadas no hacen este tipo de cosas (...) Por supuesto que un OnlyFans me sale más fácil y gano $100 millones en un mes, pero tengo hijos", comentó hace unos días Pamela, por lo que Diana Bolocco quiso conocer su opinión al respecto.

En este sentido, la Fiera confesó que tiene una amiga, "que tiene una hija que está en una universidad muy importante... y que es media loca", puesto que cree que es más factible entrar a estas plataformas para adultos que estudiar.

"¿Te molestaría que la Trini te pusiera en esa misma situación?", le consultó la panelista de Podemos Hablar, luego de que su invitada contara la situación de su amiga.

Sin espacio a dudas, Díaz respondió: "Por supuesto que sí, no lo puede hacer. Bueno, ahora se fue de mi casa, lo puede hacer... pero no creo que lo haga".

Pese a que algunas personas lo ven como un emprendimiento, la Fiera es clara en su opinión al respecto: "Tampoco lo normalicemos tanto, como 'oh, voy a mostrar mis partes íntimas, me pagan 5 palos'. Eso va a ser las primeras dos semanas... y tenemos la suerte de ser conocidas, no a todo el mundo le puede ir tan bien".