Pamela Díaz desmintió a Sergio Rojas tras vincularla sentimentalmente a histórico de La Roja - Chilevisión

La empresaria aseguró que le molesta cuando se miente sobre su vida privada y reiteró que Sergio Rojas "puede mentir muchas veces".

Pamela Díaz estuvo invitada en un nuevo capítulo de Podemos Hablar donde desmintió a Sergio Rojas, quien aseguró haber visto mensajes comprometedores entre ella y Marcelo Salas.

Fue en su programa, Que Te Lo Digo, donde Rojas señaló: "Pamela Díaz, yo estaba sentado al lado tuyo cuando tú recibiste un WhatsApp de Marcelo Salas y no era como amigo", aumentando los rumores de romance entre ambos.

"Me molesta cuando mienten"

Al respecto, La Fiera se mostró molesta y aseguró que no le gusta que mientan sobre su vida privada: "No hay más candidatos", y luego añadió: "Si saben que soy media hue... de la cabeza y cuando me enojo, me enojo".

Por otro lado, cuestionó: "Cada vez que me ponen una foto de Marcelo Salas digo ¿Para qué? ¿Por qué?", y dejó en claro que no existe ninguna relación amorosa con él: y cuesitonó que "ya llevan varios años preguntándome lo mismo".

Respecto de las declaraciones de Sergio Rojas, Pamela fue enfática: "Puede mentir muchas veces y no porque diga algo quiere decir que es", dejando en claro que "no me molesta que se diga que ando con Marcelo, me molesta cuando mienten".

De manera directa, a Pamela se le preguntó si Sergio estaba mintiendo y contestó: "En este momento sí, y él sabe muy bien que sí, puedes pescar el teléfono y llamarme, Sergio, no tengo ningún problema", cerró.

Revisa el video: