“No soy una hipócrita“: Camila Andrade rompió en llanto tras polémica con Yuhui en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Camila Andrade se desahogó con Gran Hermano tras la actividad en la que Yuhui la tachó de hipócrita, a raíz de la polémica que protagonizó antes de entrar a la casa más famosa del mundo.

Luego de la polémica actividad en la que Yuhui tachó de hipócrita a Camila Andrade, la jugadora se dirigió hasta el confesionario para conversar con Gran Hermano sobre lo mucho le afectó la dinámica.

“Yo creo que mi sensibilidad viene de anoche en realidad. No por estar nominada, desde el voto de Michelle, que me pareció sorpresivo, hasta que Yuhui me pusiera el cartel de hipocrita, además de ser consensuado con Linda (...) Me pareció como feo, me sentí mal ”, afirmó.

“Básicamente espero que se me pueda dar el tiempo necesario para demostrar que no soy una mujer hipócrita, no me siento así (...) y me duele cuando, quizás el desconcimiento de la historia, (...) y entiendo e incluso empatizo, que puedan pensar así pero no significa que no me afecte“, aseguró Andrade.

Tras un sincero consejo de Gran Hermano, Camila se mostró un poco más armada respecto a la situación que la entristece y se retiró del confesionario. Sin embargo, algunos de sus compañeros notaron su pena y la consolaron.