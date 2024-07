Íñigo López fue hasta el confesionario y le contó a Gran Hermano que le gusta Antonia, pero señaló que a ella no le pasa lo mismo: "Yo no le gusto, pero todo a su tiempo... Me tiene medio preocupado porque no me pesca ni en bajá'. Ayer se acostó un rato en mi cama y el olor que dejó en la almohada me dejó loco". Por último, el oriundo de Viña del Mar se mostró confiado en poder conquista a la joven: "Yo sé que lo voy a lograr".