“No lo reconocí”: El drástico cambio físico de Coco Legrand que impactó en redes

El comediante de 78 años fue visto en una fotografía compartida a través de Instagram por el empresario Ernesto Mosso.

Coco Legrand generó diversas reacciones en redes sociales, luego de que se viralizara una reciente fotografía que evidencia su estado a los 78 años.

El comediante que está alejado de las pantallas reapareció en una imagen que fue compartida a través de Instagram por Ernesto Mosso y rápidamente se llenó de comentarios.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la apariencia del comediante, ya que muchos usuarios destacaron que está muy distinto a cómo lo recordaban.





“Cómo pasa el tiempo”: Reaparición de Coco Legrand generó reacciones en redes

En la postal, el humorista aparece sentado junto a Mosso, ambos sonriendo a la cámara mientras compartirían en una mesa.

Luego de que Mosso compartiera la publicación, ésta se llenó de comentarios reconociendo la trayectoria de Coco Legrand, mientras que otros se enfocaron en su apariencia actual.

“No lo reconocí”, “se puso viejito” y “cómo pasa el tiempo” son algunas de las frases.

A continuación puedes ver la foto difundida.