Miguel Martínez contó la firme sobre su vínculo con Cony Capelli: “Sin pruebas no hay delito” - Chilevisión

El ex Gran Hermano Chile aclaró los rumores que surgieron en redes sociales sobre su relación y aseguró que Capelli "me gusta".

El ex Gran Hermano Chile, Miguel Martínez, se refirió a los rumores que han surgido sobre una presunta relación con Constanza Capelli luego de que esta diera a conocer que terminó su vínculo amoroso con el peruano Luis Miguel Castro.

El español se refirió a la ganadora de la primera temporada del reality de Chilevisión y adelantó que se están conociendo.

Miguel Martínez y Cony Capelli se están conociendo

Luego de los comentarios en las redes sociales sobre un acercamiento entre los ex chicos reality, fue la misma Cony quien debió recurrir a su Instagram para aclarar que "ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo".

Ante esto, Martínez, quien había sido vinculado a Antonia Casanova, fue consultado por su relación con Capelli y dijo a LUN que "nos estamos conociendo".

Ambos "estamos solteros... Antonia ha dicho cosas que no son verdad y nunca fue realmente mi pareja. Quedamos en conocernos afuera, pero la cosa no se dio", aseguró.

Con respecto a los rumores por sobre supuestos besos entre él y Cony, el europeo respondió que "la gente puede decir, pero sin pruebas... no hay delito jajaja".

"Me gusta, es una chica con carácter, con una perso fuerte (...) pero el físico no es todo, al final lo que más importa es la personalidad y el tiempo dirá. Sino uno no rema el otro tampoco, si la cosa sigue bien es por los dos", cerró.