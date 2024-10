“Quien busca fama…”: Cony Capelli anunció su quiebre en medio de rumores de cercanía con Miguel - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile compartió detalles del fin de su relación con el modelo peruano y se refirió a los rumores por terceras personas.

Cony Capelli anunció su quiebre con Luis Miguel Castro, luego de que hace algunas semanas confesara que atravesaban un complejo momento como pareja.

La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile comunicó la noticia a través de sus historias de Instagram, en las que aclaró los detalles del término y habló del cariño que aún existe con el modelo peruano.

“Quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo y que las razones tiene que ver únicamente con mi ex pareja y yo”, inició comentando en un extenso mensaje.

El quiebre de Cony Capelli

La comunicadora insistió en que “no es de incumbencia de nadie mi estado civil actual, pero ya que incluso en el día de ayer se mencionó su nombre, muchas personas se atribuyeron el derecho de escribirle de manera ofensiva”.

En esa línea, aseguró que con Luis Miguel Castro mantienen una relación adulta de cariño y apoyo mutuo y se refirió a rumores sobre terceras personas, luego de ser vinculada a Miguel Martínez, participante de la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

“Nos deseamos lo mejor y no nos manejamos en el lenguaje que muchos hablan, ya que es la relación más bonita que he tenido y no dejaremos que eso se ensucie por suposiciones falsas”, señaló.

“Quien busca fama, encuentra ruinas”, cerró en su escrito.

Cabe recordar que en marzo de este año Cony Capelli confirmó su nuevo romance con el modelo peruano, y desde entonces estuvo compartiendo detalles de su relación en sus redes sociales.