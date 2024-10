Antonia echó al agua “incoherente” actitud e Miguel que mató el romance: “Me generó rechazo” - Chilevisión

La hija de Yuyuniz Navas expresó su gran decepción por la postura que tomó el español cuando salió del encierro y explicó cómo fueron sus encuentros para aclarar las cosas.

Tras el tenso momento que protagonizaron en la final de Gran Hermano Chile, Antonia Casanova se refirió a su fugaz romance con Miguel Martínez tras su paso por el reality.

El problema nació en plena alfombra azul cuando fueron consultados por el estado de su relación fuera de la casa, lo que motivó que el español aclarara que de momento serían solo amigos.

“Me sorprendió el cambio de actitud de él, porque dijo muchas excusas para alejarse de mí, así que cero posibilidades de tener una relación. Dio excusas súper vagas, siendo que siempre lo apoyé dentro de lo que se podía”, confesó en LUN.

Antonia y la actitud que le molestó de Miguel

“Tenía muchas ganas de conocerlo afuera. Cuando vi las declaraciones que dio al salir del reality, le propuse que nos juntáramos a conversar para aclarar esto, más allá de lo que íbamos a definir. Quería hacerlo antes de la gala, pero me dijo que estaba ocupado”, añadió.

El gran conflicto, de acuerdo a las palabras de Antonia fue cuando coincidieron en una fiesta a la que fueron por separado. Ahí el español se le acercó para que pudieran hablar de sus diferencias pero nada propesró.

“El martes habíamos quedado de conversar pero me dijo que estaba cansado. Ese mismo día me lo encuentro en una disco, donde yo había salido con unos amigos. Lo saludo normal y después de un rato me dice que si podemos conversar afuera”, contó.

En ese momento ella pudo aclararle algunos punto y “le pregunté qué le había decepcionado de mí, pero la verdad es que no entendí bien. Eran cosas súper conversables, nada grave ni de otro mundo”.

“Al día siguiente me entero por medios digitales que estaba diciendo algo diferente a lo que habíamos conversado, y eso me generó mucho rechazo. No entiendo sus incoherencias y no estoy para eso. Me respeto mucho como mujer”, sentenció la ex jugadora de Gran Hermano Chile.